Газманов принимал участие в обсуждении инициативы об обучении его песен в школах. Об этом сообщает Абзац.

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что уже в следующем году песни Олега Газманова и SHAMAN могут появиться в школьной программе. По его словам, композиции певцов будут изучать на уроках музыки.

Как сообщил Олег Газманов, он лично принимал участие в обсуждении инициативы о введении его творчества в школьную программу. По словам певца, он и раньше участвовал в подобных заседаниях в стенах Госдумы, но тогда особо результата от встреч с парламентариями не было.

«Обычно в таких ситуациях много говорится, но мало делается. В этот раз всё было иначе. Впервые удалось понять, как мои мысли гармонируют с тем, что действительно хочется сделать, и это совпало с тем, что хочет реализовать государство. Я рад и искренне надеюсь на результат. Мы готовы действовать», — заявил он.

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