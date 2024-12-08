«А потом началась спецоперация»: 73-летний Олег Газманов высказался о выходе на пенсию
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Российский исполнитель Олег Газманов мечтал о входе на пенсию в 70 лет. Однако потом череда событий заставила артиста остаться на сцене. На «Песне года» он рассказал, что послужило этому причиной.
По словам Газманова, в моменте он почувствовал, что пора уйти на покой. Но после этого началась пандемия. В этот сложный для всех период певец решил поддержать свою музыкальную группу и продолжил работать.
«Я же всем платил, никого не уволил. А потом началась спецоперация. И я понимаю, что очень востребован. Поэтому не могу сейчас уйти — буду работать. Теперь еще появился проект "Родники", который я веду», — передает слова исполнителя «ДНИ.РУ».
Также на «Песне» года журналисты пообщались с певцом Филиппом Киркоровым. Также на мероприятии артист встретился с «будущим женишком» своей дочери. Так Киркоров назвал юношу, который подарил цветы Алла-Виктории.