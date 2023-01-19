Газманов и Кучера попали в необычную для этого времени года «болтанку» на взлете

Сын певца Олега Газманова Родион сообщил о «необычной для этого времени года болтанке» на взлете. В самолете в тот момент находился еще один известный человек – ведущий Оскар Кучера.

Он сидел в соседнем кресле с Газмановым. Кучера обратился к нему со словами: «Вас не подташнивает?»

О воздушной качке при полете он рассказал в соцсетях.

Родион Газманов уточнил, что Кучера спросил не об этом, а его недавнем интервью.

Ранее сын Газманова, будучи холостяком в 41 год, проявил чувства к замужней актрисе Лизе Арзамасовой и спел «Я люблю тебя».