20:03, 19 января 2023
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Газманов и Кучера попали в необычную для этого времени года «болтанку» на взлете
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Сын певца Олега Газманова Родион сообщил о «необычной для этого времени года болтанке» на взлете. В самолете в тот момент находился еще один известный человек – ведущий Оскар Кучера.
Он сидел в соседнем кресле с Газмановым. Кучера обратился к нему со словами: «Вас не подташнивает?»
О воздушной качке при полете он рассказал в соцсетях.
Родион Газманов уточнил, что Кучера спросил не об этом, а его недавнем интервью.
Ранее сын Газманова, будучи холостяком в 41 год, проявил чувства к замужней актрисе Лизе Арзамасовой и спел «Я люблю тебя».
Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
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Автор:Лилия КараеваТеги: