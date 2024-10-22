Гастролирующего по США Максима Галкина* уличили в обмане поклонников

Юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) уличили в обмане. В Сети считают, что он приглашает массовку на свои концерты, чтобы создавать видимость заполненного зала. Об этом сообщает mk.ru.

Сейчас муж певицы Аллы Пугачевой гастролирует по США. Он выступает в американских штатах и иногда делится видео с этих шоу. На роликах, которые он показывает в Сети, поклонники видят, что свободных мест на его концертах практически нет. Но в действительности ситуация вовсе не такая.

Источник выяснил, что билеты на Галкина* покупают неохотно. Например, 22 октября артист выступит в Тампе, но чуть меньше половины мест не заняты. Такая же история или даже хуже в других городах. Из-за этого поклонники считают, что юморист обманывает своих фанатов. В Сети обсуждают, что в США он никому не нужен, и чтобы это не показывать, он специально нанимает людей, которые играют роль зрителей.

Также отмечается, что в русскоязычных пабликах билеты на Максима Галкина* продают с очень большой скидкой. При этом на шоу других российских исполнителей практически не попасть. Предположительно, это происходит из-за антироссийских тем на выступлениях юмориста и его требований – артист запрещает снимать себя на фото и видео.

Ранее в Сети высмеяли прическу Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)