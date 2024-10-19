«Загоняла Алла по гастролям»: прическу Максима Галкина* высмеяли в Сети

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в своем блоге видеоролик с просьбой покупать билеты на его концерты в США и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи обратили внимание на неряшливый вид мужа 75-летней Аллы Пугачевой.

Особое внимание привлекла прическа Галкина*. Так как шоумен записывал видео на улице, то его кудрявые волосы развивались на ветру, создавая видимость «гнезда» на голове.