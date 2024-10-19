«Загоняла Алла по гастролям»: прическу Максима Галкина* высмеяли в Сети
© Tarakanov Vadim/East News
Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в своем блоге видеоролик с просьбой покупать билеты на его концерты в США и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи обратили внимание на неряшливый вид мужа 75-летней Аллы Пугачевой.
Особое внимание привлекла прическа Галкина*. Так как шоумен записывал видео на улице, то его кудрявые волосы развивались на ветру, создавая видимость «гнезда» на голове.
«Дайте ему денег на парикмахера. Видно же, что экономит человек», — посмеялись комментаторы.
Кроме того, подписчики отметили, что с растрепанными волосами Галкин* выглядит «уставшим и жалким».
«Загоняла Алла по гастролям, постарел, осунулся, ничего от былого лоска не осталось», — констатировали пользователи.
Ранее Аллу Пугачеву в шортах засняли без охраны во время прогулки с сыном на Кипре. Исполнительница хита «Мадам Брошкина» сильно сутулилась и выглядела уставшей.
*Признан иностранным агентом на территории России