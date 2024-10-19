НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 октября 2024, 11:39
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«Загоняла Алла по гастролям»: прическу Максима Галкина* высмеяли в Сети

Уехавшего из РФ шоумена Максима Галкина* высмеяли из-за растрепанных волос.
«Загоняла Алла по гастролям»: прическу Максима Галкина* высмеяли в Сети

© Tarakanov Vadim/East News

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в своем блоге видеоролик с просьбой покупать билеты на его концерты в США и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи обратили внимание на неряшливый вид мужа 75-летней Аллы Пугачевой.

Особое внимание привлекла прическа Галкина*. Так как шоумен записывал видео на улице, то его кудрявые волосы развивались на ветру, создавая видимость «гнезда» на голове.

«Загоняла Алла по гастролям»: прическу Максима Галкина* высмеяли в Сети

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Дайте ему денег на парикмахера. Видно же, что экономит человек», — посмеялись комментаторы.

Кроме того, подписчики отметили, что с растрепанными волосами Галкин* выглядит «уставшим и жалким».

«Загоняла Алла по гастролям, постарел, осунулся, ничего от былого лоска не осталось», — констатировали пользователи.

Ранее Аллу Пугачеву в шортах засняли без охраны во время прогулки с сыном на Кипре. Исполнительница хита «Мадам Брошкина» сильно сутулилась и выглядела уставшей.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
новости шоу-бизнеса
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