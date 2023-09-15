Гастроли по России попавшего в больницу Игоря Николаева отменены, об этом сообщает Абзац.

Певец должен был выступить с концертами на юге России. 19 сентября его ждали в Ростове-на-Дону, 20 сентября в Сочи, 21 сентября в Краснодаре, 22 сентября в Волгограде. Теперь часть этих концертов перенесли на более поздний срок, а часть и вовсе, отменили.

Как предполагают журналисты, отмены могут быть связаны с состоянием здоровья Николаева. Напомним, 15 сентября стало известно об экстренной госпитализации певца. Игоря Николаева перевели в реанимацию, у композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже.

Напомним, проблемы с сердцем у артиста были выявлены еще в январе этого года. Тогда его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Когда диагноз подтвердился, музыканту потребовалась срочная операция. Ему установили два стента. После этого Николаеву стало лучше и его выписали из больницы.

Ранее мы писали о том, что у Николаева нашли признаки перенесенного обширного инфаркта. Медики делают все, чтобы стабилизировать его состояние.