Надежды поднять свое финансовое благополучие выступлениями в соединённых Штатах Америки закончились для комедианта не очень удачно.

Как сообщают местные репортёры, публика явно устала от одинаковых шуток, и накал русофобии в концертной программе Галкина* (решением Минюста РФ признан иностранным агентом) тоже всех утомил.

Также упоминается, что изменения в поведении аудитории не ускользнули от внимания самого выступающего. В ходе одного из своих шоу он обратил внимание, что если раньше все хохотали про шутки о ядерной бомбе, теперь, по мере приближения перспективы реального ядерного конфликта, публике уже не так смешно.

Есть ли в этом вина непосредственно юмориста– сказать сложно, однако на количество людей на его концертах это повлияло несильно. Поскольку под конец гастрольного тура, залы и впрямь были полупустые, есть все основания полагать, что супруг Пугачевой потерпел фиаско.

Ранее мы писали, что ионагент резко прошелся по своим коллегам, решившим остаться в России.