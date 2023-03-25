«Кооператив Судорога»: иностранный агент Максим Галкин жестко высмеял российских коллег

Юморист Максим Галкин* продолжает оскорбительно шутить в адрес российской эстрадной элиты.

Достается всем, в том числе самым заслуженным. О Григории Лепсе, Ларисе Долиной, Надежде Бабкиной и Олеге Газманове шоумен высказался в том смысле, что их средний возраст составляет 70 лет.

«Это такой кооператив «Судорога». Филипп Киркоров с головой политического комментатора Ольги Скобеевой может, по мнению юмориста, принести мир на Украину. Скобеева уже высказалась в прямом эфир в ответ на этот черный юмор.

Иван Охлобыстин предстал в пародии Галкина* опричником – Максим припомнил артисту недавний клич «Гойда» на московском концерте.

SHAMAN, чей патриотический сингл «Встанем» сегодня весьма популярен в России, вскоре, по мнению Галкина*, споет песню «Сядем».

Тексты американских шуток Максима Галкина* породили море негативных высказываний под выложенным в Сеть видеороликом,- сообщают RG.ru.