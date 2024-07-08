НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2024, 15:05
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«Гармаш уже практически прописался в Сочи»: актриса Софья Зайка рассказала о съемках сиквела «Чебурашки»

Актриса Софья Зайка рассказала о съемках сиквела «Чебурашки» в Сочи.
«Гармаш уже практически прописался в Сочи»: актриса Софья Зайка рассказала о съемках сиквела «Чебурашки»

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Актриса Софья Зайка, сыгравшая в «Чебурашке» продавщицу мороженого, рассказала, что сейчас в Сочи полным ходом идут съемки сиквела.

«Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи, и в Абхазии. Премьера второй части «Чебурашки», скорее всего, состоится в 2025 году, поскольку в картине много графики», - сказала она в разговоре с Kp.ru на полях детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в международном лагере «Артек».

По словам актрисы, в продолжении «Чебурашки» будут всего четыре женских роли, среди которых и ее персонаж.

Софья провела в «Артеке» мастер-класс, предложила молодежи выйти на местный стадион и поиграть в «броуновское движение». Это одно из актерских упражнений на внимание, «когда ходишь на разных скоростях, а на один хлопок педагога нужно сделать прыжок», объяснила актриса.

Ранее портал «Страсти» поговорил с кинокритиком и журналистом Романом Григорьевым о съемках новой части «Чебурашки». По его мнению, кассовые сборы «Чебурашки 2» не превысят 6 млрд рублей.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Kp.ru
Автор:Евгений Ширяев
Теги:
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Сергей Гармаш