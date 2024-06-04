«Все продолжения собирают меньше»: чего ждать от второй части «Чебурашки»

Недавно в Москве стартовали съемки второй части фильма «Чебурашка», ставшего рекордсменом по кассовым сборам. Всего кинокартина получила свыше шести миллиардов рублей в прокате, тем самым опередив предыдущего лидера «Холопа» Клима Шипенко. Портал «Страсти» обратился к кинокритику и журналисту Роману Григорьеву, чтобы узнать – ждать ли такого же успеха от продолжения.

По мнению Григорьева, новый фильм о Чебурашке обогнать первый не сможет и кассовые сборы будут ниже. Однако полного провала тоже не будет. Кинокритик отметил, что вторую часть люди пойдут смотреть в кино, просто не в таком огромном количестве.

«Успех у второй части будет, но обычно все продолжения собирают меньше, чем оригинальная история. Здесь, я думаю, будет то же самое, но, если он чуть-чуть меньше соберет, ничего страшного, ведь, как мы помним, «Чебурашка» принес миллиардные прибыли. Поэтому здесь вообще все закономерно», - заявил Роман Григорьев.

Кинокритик также предположил, что вторая часть фильма будет не последней. И даже если создатели откажутся от третьей кинокартины, то, возможно, снимут сериал.

«Желание снимать продолжение возникает на волне популярности и желании заработать денег. Впоследствии, я думаю, что второй частью никто не ограничится. Возможно появление там каких-то следующих серий детских сериалов телевизионных, мультипликационных», - отметил кинокритик.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, какие шансы на успех у нового фильма о Романовых.