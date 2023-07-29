Андрей Данилко раскрыл правду скандала Крутого с Вайкуле

В Латвии пройдёт фестиваль Лаймы Вайкуле. Ранее в Юрмале отмечали другое музыкальное событие — «Новая волна». На фоне этого Андрей Данилко вспомнил о скандале, разразившемся между Лаймой Вайкуле и Игорем Крутым.

Оказалось, что Игорь Яковлевич выразил неодобрение в создании шоу похожего формата. Усугубило ситуацию и то, что Вайкуле назначила свой фестиваль в даты проведения «Новой волны».

«Игорь был ревнив поначалу. Ему казалось, что это какое-то предательство», — отмечала Вайкуле.

Однако Вайкуле признавалась, что не хотела красть ничью идею. По ее словам, «Новая волна» является конкурсом, а она представляет фестиваль. При этом Игорь Крутой до сих пор оставил свое негативное отношение к певице.

Андрей Данилко добавил, что неоднократно участвовал в фестивале Вайкуле. Но в первый год у многих артистов были внутренние противоречия, что создавало сложности.

Ранее мы писали, что 74-летняя Алла Пугачева появилась в микрошортах на фестивале Лаймы Вайкуле.