Гарик Сукачев готовится выступить перед фанатами в Воронеже после госпитализации

Певец Гарик Сукачев намерен продолжить гастроли по России, несмотря на возникшие недавно проблемы со здоровьем. Следующими, кто услышит хиты любимого исполнителя, станут воронежцы, пишет Газета.Ru.

Информацией о предстоящем выступлении певец поделился во «ВКонтакте». Так, согласно опубликованным данным, рок-музыкант появится на площадке фестиваля «Чернозем». Его выход запланирован на 21:00 по московскому времени 20 августа. Выступление смогут посетить все те, кто не попал на ранее запланированный ивент в Воронеже — билеты будут действительны. Кроме того, гостям мероприятия пообещали, что его организаторы не допустят очередей, так как на вход будут работать сразу шесть рамок.

Сукачев попал в больницу еще 29 июля. У музыканта должен был состоятся концерт, однако из-за ухудшения здоровья командой артиста было принято решение отменить выступление. На следующий день звезда записал видеообращение из палаты. Он извинился перед поклонниками за доставленное неудобство. Концерт при участии Сукачева и оркестра должен был состояться на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии. В опубликованном ролике музыкант также опроверг информацию, что оказался в медучреждении из-за проблем с алкоголем. А 3 августа коллеги артиста заявили об улучшении его самочувствия.

Ранее в Сети уже выдвигали предположение, что Сукачев, несмотря на перенесенную госпитализацию, продолжит радовать поклонников своего творчества во время гастролей. Так, его запланированное выступление в Воронеже никто не отменял. А за ним музыканта ждет следующий город — Москва. Менеджеры рокера, в свою очередь, не переставали принимать заказы на корпоративы.