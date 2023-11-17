«Гарик меня заразил»: Кристина Асмус раскрыла последствия брака с Харламовым

Актриса Кристина Асмус призналась, что боится высоты, но старается преодолевать этот страх. Она обвинила в начале аэрофобии своего бывшего мужа, комика Гарика Харламова.

Звезда сериала «Интерны» поделилась со своими поклонниками впечатлениями от полета на воздушном шаре. Актриса вместе с шестилетней дочерью отправилась на смотровую площадку в Будапеште, чтобы увидеть столицу Венгрии с высоты 150 метров.

«В свое время Гарик заразил меня аэрофобией, теперь я чувствую себя дискомфортно на любой высоте при любой обстановке. Ну, кроме как на ручках любимого мужчины», —приводит слова Асмус Газета.Ru.

Она также подчеркнула, что летать на воздушном шаре было «очень страшно».

Брак Харламова и Асмус распался в 2020 году. После развода актеры еще несколько лет прожили в одном доме и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде в свою квартиру.

В настоящее время Кристина встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а шоумен завел романтические отношения с актрисой Екатериной Ковальчук, которая на 12 лет его моложе.

Ранее мы писали, что уехавшая из России Кристина Асмус поздравила режиссера и коллегу Олега Меньшикова с 63-летием, призналась ему в любви и назвала боссом, другом, учителем, идеологом, капитаном и даже подельником и крашем.