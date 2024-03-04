Гарик Мартиросян высмеял Регину Тодоренко на шоу «Маска» за странные вопросы

Экс-резидент Comedy Club Гарик Мартиросян стал приглашенным членом жюри в новом выпуске шоу «Маска» на НТВ. Он не смог сдержаться и высмеял коллегу Регину Тодоренко за странные вопросы участникам проекта.

Появление на сцене Матрешки вызвало бурю эмоций у судей. Они активно предлагали версии, кто же скрывается под этой маской. При этом Регина Тодоренко решила поинтересоваться у участницы, была ли у нее прабабушка и как ее звали.

Вопрос коллеги рассмешил Мартиросяна, и он решил пошутить, отметив, что прабабушки были у всех присутствовавших в зале.

Затем Регина спросила, выигрывала ли Матрешка когда-нибудь тысячу долларов в конкурсе, а Тимур Родригез в шутку отметил, что приз полагался за конкурс «Как зовут вашу прабабушку».

«Если бы Регина работала в полиции, не было бы раскрыто ни одного преступления», — приводит портал «Вокруг ТВ» слова Мартиросяна.

Ранее мы писали, что во втором выпуске шоу «Маска» Водяной обратился к Регине Тодоренко и предложил ей посидеть у него на коленках. В ответ супруга певца Влада Топалова напомнила, что у нее есть, с кем флиртовать.