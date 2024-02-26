«Дамский угодник»: 91-летний отец Филиппа Киркорова предложил Регине Тодоренко посидеть на коленках

Певец Филипп Киркоров назвал 91-летнего отца Бедроса Филипповича дамским угодником. Так исполнитель хита «Снег» отреагировал на то, что пожилой музыкант предложил телеведущей Регине Тодоренко присесть к нему на коленки в шоу «Маска».

На телеканале НТВ продолжается секретный проект, в котором известные люди прячутся в ростовых костюмах. Один из участников в этом году – Водяной. И у членов жюри есть предположение, что это может быть Киркоров-старший. Так считает и сам Филипп. А артист в образе ему подыгрывает, называя «сынуля».

Во втором выпуске шоу Водяной обратился к Регине Тодоренко и предложил ей посидеть у него на коленках. «Еще тот дамский угодник», - отреагировал на это Киркоров. А супруга певца Влада Соколовского напомнила Бедросу Филипповичу, что у него есть, с кем флиртовать.

«У вас там, говорят, женщина какая-то есть. А я еще и замужняя. Только с Владом к вам сяду», - заявила Регина.

Напомним, что в новом выпуске «Маски» жюри также выдвинули предположение, кто скрывается в костюме Кукурузы. Певица Валерия посчитала, что это может быть актер Никита Кологривый. А Филипп Киркоров поспешил высказаться о звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».