Гарик Мартиросян честно рассказал, как недомогания повлияли на его уход из Comedy Club
Гарик Мартиросян назвал все причины ухода из Comedy Club в 2017 году.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Юморист Гарик Мартиросян с 2017 года не имеет никакого отношения к проекту Comedy Club. 49-летний шоумен заявил, что ему это «осточертело» и стало неинтересным.
Сначала Мартиросян ушел со сцены в угол, потом за кадр и говорил оттуда.
«А потом самоликвидировался. Не хочу из себя вымучивать юмор», - признался юморист КП.
Главное правило у Мартиросяна – то, что делается, должно нравиться ему.
Юморист рассказал, что поначалу после ухода чувствовал необычные ощущения, ведь проект Comedy Club «был праздником», как карнавал в Рио. Работу в проекте он назвал «тяжелой» и «ответственной».
«Каждую неделю сдаем часовую программу в эфир, засиживались до трех ночи», - поделился он.
Подготовка любого выпуска сопровождалась нехваткой материала, болезнями и просьбами что-либо переделать.
«В коллективе психозы, неврозы, капризы, недосыпы, недомогания… Надоело», - откровенничал Мартиросян и говорил, что без эфира чувствует себя «отлично».
В декабре 2022 года мы писали, чем занимается юморист после ухода из Comedy Club.