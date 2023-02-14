Гарик Мартиросян честно рассказал, как недомогания повлияли на его уход из Comedy Club

Юморист Гарик Мартиросян с 2017 года не имеет никакого отношения к проекту Comedy Club. 49-летний шоумен заявил, что ему это «осточертело» и стало неинтересным.

Сначала Мартиросян ушел со сцены в угол, потом за кадр и говорил оттуда.

«А потом самоликвидировался. Не хочу из себя вымучивать юмор», - признался юморист КП.

Главное правило у Мартиросяна – то, что делается, должно нравиться ему.

Юморист рассказал, что поначалу после ухода чувствовал необычные ощущения, ведь проект Comedy Club «был праздником», как карнавал в Рио. Работу в проекте он назвал «тяжелой» и «ответственной».

«Каждую неделю сдаем часовую программу в эфир, засиживались до трех ночи», - поделился он.

Подготовка любого выпуска сопровождалась нехваткой материала, болезнями и просьбами что-либо переделать.

«В коллективе психозы, неврозы, капризы, недосыпы, недомогания… Надоело», - откровенничал Мартиросян и говорил, что без эфира чувствует себя «отлично».

В декабре 2022 года мы писали, чем занимается юморист после ухода из Comedy Club.