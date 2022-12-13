Гарик Харламов взял дочь на пьяную тусовку с эскортницами

Разведенный комик Гарик Харламов посещает вечеринки с эскортницами, куда берет с собой восьмилетнюю дочь. Об этом со ссылкой на данные очевидцев сообщил блогер Антон Суворкин.

Информаторы рассказали, что видели выпившего юмориста в компании красивых женщин, с которыми он проводил время на глазах у дочери.

«Не то, что ребенок втыкает в Playstation в квартире, а он гуляет с эскортом, нет. Все это на глазах девочки», — возмутился Суворкин.

По информации его собеседников, Харламов провел время с шикарной женщиной, пока за девочкой там же следили няни.

Ранее между Харламовым и его бывшей женой Кристиной Асмус произошел конфликт из-за дома. Комик заявил, что оставил бывшей семье «обоссанный» и «облеванный» дом. Асмус ответила, что это не так: более того, бывшие супруги вынуждены проживать в нем вместе.