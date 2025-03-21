Гарик Харламов считает роль Юры Борисова в «Аноре» самой слабой в его карьере

Шоумен Гарик Харламов признался, что ему не понравился фильм «Анора», в котором сыграли российские актеры Марк Эдельштейн и Юра Борисов. Особенно комик раскритиковал роль последнего.

Новый выпуск шоу «Кстати» на VK Видео выйдет 22 марта. В нем Харламов прошелся по роли Борисова, за которую его даже номинировали на «Оскар».

«„Анора“ меня вообще не впечатлила, честно… Это самая слабая роль Юры Борисова, он гениальный актер! Это самая слабая его роль», — признался Гарик.

В качестве примера того, насколько ему не понравилась «Анора», Харламов привел следующую ситуацию. Так, если по телевизору будет идти «Титаник, то комик его пересмотрит, а если начнут показывать «Анору», то нет.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара». Их общая стоимость составляет 19 миллионов рублей.