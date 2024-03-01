Гарик Харламов рассказал, что ежедневно созванивается с Ларисой Гузеевой. Об этом сообщает aif.ru.

После успешного проката в российских кинотеатрах ленты «Теща» с участием Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой (фильм собрал более 7,5 миллионов долларов), режиссеры задумались о съемках второй части картины.

По словам Гарика Харламова, ему пока мало что известно о продолжении.

«Прокатом доволен абсолютно. А вот о второй части надо спросить у Тимура Вайнштейна, продюсера НТВ и нашего шоу „Звезды“. Это же он придумал соединить в кино меня и Ларису Гузееву. И собственно, я сам жду вторую часть», — объяснил он.

Харламов рассказал, что поддерживает дружеские отношения с Гузеевой, но на личную встречу с актрисой пока времени найти не может.

«Никак не доеду… Но! Созваниваемся каждый божий день!» — смеясь рассказал он.

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