«В духе бомж-стайл»: 62-летнего Григория Лепса упрекнули в небрежности на фоне юной невесты
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
62-летний певец Григорий Лепс в последнее время не появляется на светских мероприятиях без 18-летней невесты Авроры Кибы. При этом сам 62-летний музыкант не особо следит за своей внешностью и стилем. Так, на красной дорожке «Новой волны» в Сочи наряд юной спутницы артиста был выверен от и до, а вот look исполнителя хита «Я поднимаю руки» отличался некоторой небрежностью. Популярный блогер и модель мирового уровня Иван Балашов в беседе с сайтом «Страсти» оценил костюмы Григория Лепса и объяснил, в чем главная особенность стиля артиста.
Как отметил эксперт, неоднократно работавший с фэшн-фотографами и известными стилистами, Лепс славится тем, что одевается без посторонней помощи, доверяя только своему вкусу и ощущению комфорта. Поэтому он часто сочетает футболки-поло с пиджаками и не заправляет рубашки в брюки. Кстати, последнее он и продемонстрировал на фестивале.
Музыкант решил поддержать теплый оттенок платья невесты пиджаком песочного цвета с крупными накладными карманами. Образ дополнили черные брюки и белая рубашка, казавшаяся в цвете софитов, скорее, зеленовато-серой. Также Лепс использовал свою постоянную «изюминку» – солнцезащитные очки с оранжево-красными стеклами. В свое время певец решил купить целую партию очков с линзами разнообразных оттенков, так что теперь регулярно «выгуливает» аксессуары по очереди.
«Однако видно, что одежда на мужчине выглядит мешковато, много складок на пиджаке и брюках, словно они никогда не подгонялись по фигуре или музыкант резко похудел. На фоне одетой с иголочки Авроры Лепс выглядит небрежно, в духе бомж-стайл, каким обычно славится в реальной жизни актер Киану Ривз. Но, возможно, Григорий Викторович таким образом дает всем понять, что его сценический стиль хулигана и рубахи-парня неизменен. Он может выбрать те оттенки, которые поддержит наряд его девушки, однако изменять себе точно не будет. И неважно, что скажут критики»
Иван Балашов
Блогер, модель мирового уровня
Что касается цветовой гаммы образа Лепса, то, по мнению Ивана, она достаточно консервативна даже для него самого. Частенько на отдыхе певец более смело экспериментировал с оттенками, подбирая к бордовым брюкам, например, ярко-голубую рубашку. Многие также помнят его появление на одном из мероприятий во всех оттенках зеленого, что вызвало бурю обсуждений пользователей Сети.
«Песочный осенью-2024 – один из популярных цветов в мужской одежде. Но интереснее он все же смотрится в сочетании с синими или коричневыми оттенками. Или же в образе total look. Но в этот раз знаменитый певец оказался более чем скромным, словно стараясь сделать так, чтобы все внимание досталось именно его спутнице. Если такова была его конечная цель, то все удалось как нельзя лучше. Харизматичный Лепс и обворожительная, нежная Киба смотрелись настоящей парой»
Иван Балашов
Блогер, модель мирового уровня
Но в данном случае, подчеркивает эксперт, посадке пиджака и брюк стоило бы уделить больше внимания. Нарочитая небрежность хорошо смотрится на молодых людях, но солидный возраст таких ошибок не прощает. Да и торчащая из-под пиджака рубашка баллов стиля не добавляет.