«В духе бомж-стайл»: 62-летнего Григория Лепса упрекнули в небрежности на фоне юной невесты

62-летний певец Григорий Лепс в последнее время не появляется на светских мероприятиях без 18-летней невесты Авроры Кибы. При этом сам 62-летний музыкант не особо следит за своей внешностью и стилем. Так, на красной дорожке «Новой волны» в Сочи наряд юной спутницы артиста был выверен от и до, а вот look исполнителя хита «Я поднимаю руки» отличался некоторой небрежностью. Популярный блогер и модель мирового уровня Иван Балашов в беседе с сайтом «Страсти» оценил костюмы Григория Лепса и объяснил, в чем главная особенность стиля артиста.

Как отметил эксперт, неоднократно работавший с фэшн-фотографами и известными стилистами, Лепс славится тем, что одевается без посторонней помощи, доверяя только своему вкусу и ощущению комфорта. Поэтому он часто сочетает футболки-поло с пиджаками и не заправляет рубашки в брюки. Кстати, последнее он и продемонстрировал на фестивале.

Музыкант решил поддержать теплый оттенок платья невесты пиджаком песочного цвета с крупными накладными карманами. Образ дополнили черные брюки и белая рубашка, казавшаяся в цвете софитов, скорее, зеленовато-серой. Также Лепс использовал свою постоянную «изюминку» – солнцезащитные очки с оранжево-красными стеклами. В свое время певец решил купить целую партию очков с линзами разнообразных оттенков, так что теперь регулярно «выгуливает» аксессуары по очереди.