«Он замечательный человек»: актриса Ковальчук раскрыла историю знакомства с Гариком Харламовым

Новость о женитьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук стала неожиданностью для фанатов звездной пары. Возлюбленные сыграли тайную свадьбу и опубликовали только один снимок с торжества в социальных сетях. Но актриса все же решила рассказать, как развивались ее отношения с юмористом.

Гарик и Катя обратили внимание друг на друга на съемках сериала «Гусар», четыре года назад. Актрису привлекло в Харламове его чувство юмора и оптимизм. Ковальчук призналась, что ей было легко работать с резидентом Comedy Club и общаться: на съемочной площадке он заряжал всех позитивом.

«Он вообще невероятно позитивный человек, а его стакан, как говорят, всегда наполовину полон. Я, кстати, учусь этому у него, потому что мне, бывает, не хватает оптимизма и позитива», — цитирует актрису mk.ru.

В такой обстановке Ковальчук работалось гораздо легче, особенно помогал юмор в непростых погодных условиях.

«Он замечательный человек и актер прекрасный», — добавила супруга юмориста.

Также она назвала мужа простым, открытым и очень искренним человеком.

Катерина добавила, что в отношениях предпочитает давать первенство мужчине. По ее мнению, именно супруг должен быть главным в семье.

Напомним, накануне актриса опубликовала фото, на котором она и юморист стоят напротив ЗАГСа. Молодожен сразу же принялись поздравлять со счастливым событием. Этот брак стал для Харламова третьим.