Гарику Харламову после ухода из Comedy Club потребовалось лечение

Недавно юморист Гарик Харламов неожиданно заявил, что покидает пост ведущего Comedy Club на ТНТ. Эта новость стала шоком для многочисленных поклонников артиста.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой (коллегой Павлом Волей) эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым», – сообщил Гарик в соцсетях.

Знаменитость некоторое время не появлялся в публичном пространстве, поэтому в Сети заговорили о том, что он собирается уехать из России. На днях Харламов вышел на связь с подписчиками и рассказал, где находится.

По словам юмориста, после увольнения он решил отправиться на заслуженный отдых. «Друзья, все кто переживал, где я. Я в санатории! Ну, как говорится, первый день на пенсии. Точнее первую неделю. Сейчас пойду на процедуры, там Мацеста, обертывания», – поделился артист в своем личном микроблоге.

Гарик подчеркнул, что с ним все хорошо. Фанаты поддержали кумира и пожелали ему хорошего отдыха. А некоторые пошутили, что после нервной работы в комедийном шоу мужчине потребовалось лечение.