Гардеробщицы, билетерши, уборщицы: кто пострадает из-за отмены концертов Кристины Орбакайте

Волна отмены концертов певицы Кристины Орбакайте прокатилась по стране. Директор «Константа продакшн» Леонид Дзюник объяснил, что на самом деле в этой ситуации пострадают организаторы выступлений артистки.

Продюсер отметил, что дочери Аллы Пугачевой досталась порция негатива, адресованная ее семье. Но, как утверждает Дзюник, Орбакайте — «самостоятельный человек со своей творческой судьбой». Дзюник назвал «тревожной» ситуацию, когда людей наказывают за поступки их родителей или близких родственников.

При этом он утверждает, что Орбакайте — обеспеченная женщина, жена успешного бизнесмена, поэтому она в меньшей степени пострадает из-за отмены концертов. Больше всех «достанется» организаторам, уверен спикер.

«„Попадут“ организаторы выступлений, не получит гонорар коллектив певицы, концертные залы останутся без арендной платы, а значит, деньги не выплатят бабушкам-гардеробщицам, билетершам, уборщицам», — рассказал Дзюник в интервью MSK1.RU.

Кассовые концерты, к которым относится тур Орбакайте «На бис» сильно отличается по организации от заказных выступлений. Здесь лежит большая ответственность на организаторе и директоре звезды. После выступления гонорар делится между ними — пропорции могут быть разными. Артист также расплачивается с менеджментом, музыкантом балета и другими подрядчиками.

Ранее в Санкт-Петербурге выступили против отмены концерта певицы Кристины Орбакайте.