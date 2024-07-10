Гардероб для Агузаровой, сюрприз-шоу для Леонтьева и квартира Долиной: как Пугачева помогала начинающим артистам

После сообщений некоторых СМИ о том, что Алла Пугачева за десятилетия в высших эшелонах российской эстрады якобы разрушала карьеры многих коллег издание PROZVEZD решило вспомнить случаи, когда примадонна помогала начинающим артистам, ставшим впоследствии суперзвездами.

«На самом деле Алла давала возможность проявиться тем артистам, у которых не было денег оплачивать теле- и радиоэфиры. У любого, кто засветился у Пугачевой в «Рождественских встречах», появлялся мощный шанс стать звездой», - настаивают в издании.

Одним из таких исполнителей в начале 1980-х годов стал Валерий Леонтьев. Пугачева решила помочь певцу пробить дорогу на телевидение, откуда его «вырезали» за эпатажный внешний вид. В 1981 году Алла вела творческий вечер композитора Раймонда Паулса, и вдруг в какой-то момент она решила вызвать из зала на сцену Леонтьева, чтобы тот исполнил песню «Маэстро». А затем еще и спела с ним дуэтом «Поздно», для которой сама написала музыку.

Также издание вспомнило о случае, когда Алла Пугачева помогла тогда еще начинающей певице Жанне Агузаровой, выступавшей с ансамблем «Браво». В 1986 году Пугачева привезла весь состав группы на престижную музыкальную программу «Музыкальный ринг». У Агузаровой тогда не было подобающего наряда для сцены, поэтому помочь ей в выборе сценического образа вызвалась сама Пугачева. Она полностью «одела» Жанну из своего гардероба: дала ей клетчатую юбку, кофту и цепочку с красным сердечком. Позднее Жанна посвятит Пугачевой песню «Звезда».

Известен также случай, когда Пугачева в 1979 году помогла начинающей певице из Одессы Ларисе Долиной. Узнав, что у нее были трудности с жильем в Москве, Алла добивалась от Росконцерта, чтобы Долина получила получила квартиру в столице. Впрочем, это ей не удалось. Спустя годы, когда Долина родила дочь, первой к ней в роддом приехала Алла.

Также именно в выпуске «Утренней почты», который в 1988 вела Алла, появился мальчик Родион Газманов со ставшей культовой позднее песней «Люси», под которую танцевал его отец Олег - тогда еще никому не известный.

В 1985 году Пугачеву заинтриговал яркий рок-гитарист, лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин, которому тогда не давали «эфиров» на телевидении. Алла записала с ним песню «Две звезды» за авторством Игоря Николаева. Песню показали 3 мая 1986 года в программе «Цветы и песни Сан-Ремо», и уже на следующее утро имя Кузьмина знала вся страна, отмечает PROZVEZD. Впоследствии примадонна выступила продюсером альбома Кузьмина и даже приложила руку к созданию его нового образа, настояв, чтобы музыкант перекрасил кудри в белый цвет.

Еще одними артистами, обязанными своей карьерой Пугачевой стали Лолита Милявская и Александр Цекало. Как отмечает издание, они буквально нищенствовали в Москве, «перебираясь из комнаты в комнату». От забвения их спасла Пугачева, пригласив на «Рождественские встречи» в 1990 году. Впоследствии Лолита рассказывала, что Алла Борисовна брала их с Цекало на гастроли и даже дарила свои песни: например, песня «Маленький» изначально была подготовлена в качестве ответа Филиппу Киркорову на его хит «Зайка моя».

Как сообщали мы ранее в июле, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Алла Пугачева боится потерять все нажитое в России имущество, и в какой-то момент ей придется вернуться в Россию.