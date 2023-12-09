«Гарантированная операция»: чем могут закончиться гастроли для простуженной Ларисы Долиной

Недавно Лариса Долина дала концерт в Москве в честь 50-летия своей творческой деятельности. Поклонников насторожил один момент: артистка постоянно бегала за сцену после каждого номера. После она рассказала, что простудилась, но, несмотря на рекомендации врачей, певица отправилась в гастрольный тур. Отоларинголог Светлана Попова объяснила, что Долиной нужно сейчас поберечь себя — иначе будут последствия.

Гортань, говорит специалист, — это основной инструмент певицы, который нужно беречь. Если есть воспаление, важно соблюдать голосовой режим и не напрягать ее. В противном случае возможны различные осложнения, которых можно избежать при правильном лечении.

«Если пришлось выступать, несмотря на отек и воспаления, с поддержкой фониатра, то потом необходим период полного молчания для восстановления этого тонкого голосового инструмента, чтобы все пришло в норму, отек ушел», — рассказала специалист в интервью The Voice.

Попова добавила: запущенное воспаление может привести к образованию складок и узелков на гортани. Это чревато изменением состояния голосового аппарата.

Певица с академическим вокалом Натали Ори добавила, что, если выступать с воспаленной гортанью, можно надолго лишиться голоса.

«В том числе есть опасность заработать узлы на связках, а это уже — гарантированная операция», — заключила она.

Напомним, Лариса Долина назвала дочь Юлии Началовой достойной мамы в ее 17 день рождения.