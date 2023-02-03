Гангрена распространяется по пальцам: врачи приговорили Романа Костомарова к ампутации

Фигурист Роман Костомаров лишится пальцев ног. Врачи приняли решение сделать операцию в ближайшее время.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, медики попытаются сохранить пальцы на руках – сейчас для этого делается все возможное.

После ЭКМО у Костомарова началось отмирание конечностей. Гангрена распространилась по пальцам ног.

Ранее врач назвал «чудом», что Костомаров выжил с сепсисом и объемным поражением легких. По мнение специалиста, ему предстоит длительная реабилитация.