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16:21, 03 февраля 2023
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Гангрена распространяется по пальцам: врачи приговорили Романа Костомарова к ампутации

Mash: врачи решили ампутировать Роману Костомарову пальцы ног.

Гангрена распространяется по пальцам: врачи приговорили Романа Костомарова к ампутации

Фото: Freepik.com

Фигурист Роман Костомаров лишится пальцев ног. Врачи приняли решение сделать операцию в ближайшее время.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, медики попытаются сохранить пальцы на руках – сейчас для этого делается все возможное.

После ЭКМО у Костомарова началось отмирание конечностей. Гангрена распространилась по пальцам ног.

Ранее врач назвал «чудом», что Костомаров выжил с сепсисом и объемным поражением легких. По мнение специалиста, ему предстоит длительная реабилитация.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Mash
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#ноги
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