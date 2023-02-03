16:21, 03 февраля 2023
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Гангрена распространяется по пальцам: врачи приговорили Романа Костомарова к ампутации
Mash: врачи решили ампутировать Роману Костомарову пальцы ног.
Фото: Freepik.com
Фигурист Роман Костомаров лишится пальцев ног. Врачи приняли решение сделать операцию в ближайшее время.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, медики попытаются сохранить пальцы на руках – сейчас для этого делается все возможное.
После ЭКМО у Костомарова началось отмирание конечностей. Гангрена распространилась по пальцам ног.
Ранее врач назвал «чудом», что Костомаров выжил с сепсисом и объемным поражением легких. По мнение специалиста, ему предстоит длительная реабилитация.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия КараеваТеги:
#ноги