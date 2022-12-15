Галыгин поиздевался над больным Басковым на «Золотом граммофоне», попросив пройти за наградой

Комик Вадим Галыгин выступил в роли ведущего «Золотого граммофона» и, будучи осведомленным про операцию певца Николая Баскова, поиздевался над ним. Юморист попросил исполнителя пройти за наградой прилюдно.

Басков на премии появился на сцене на выдвигающемся постаменте. Весь номер он стоял на месте.

Когда певца попросили пройти за граммофоном, он этого делать не стал, а только отшутился: «Пока я буду идти до вас, концерт закончится».

На этом диалог Баскова и ведущего не закончился. Галыгин снова предложил музыканту пройти, но видя, что певец не реагирует, выпалил: «Маэстро не собирается спускаться, скукота».

Баскову ничего не оставалось, как рассказать о проблеме со здоровьем.

«У меня была операция и сейчас я пока не могу двигаться так активно, как раньше», - объяснился он.

За кулисами Басков возмущался выходкой ведущих и спрашивал, знали ли они о проблеме. Как выяснилось, ведущие церемонии были в курсе, но решили поиздеваться.

Ранее Басков пообещал в следующем году бегать, как кролик.