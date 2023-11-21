Галкину* и другим иноагентам могут закрыть въезд в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением внести поправки в закон об иноагентах. Они предусматривают, что въезд в Россию для лиц из перечня будет закрыт.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В составленном им документе говорится, что певцы, журналисты и другие личности, уехавшие за границу, не должны иметь права возвращаться в Россию и зарабатывать на зрителях.

Запрет предложено закрепить в законе об иноагентах, дополнив его соответствующей частью. В формулировке Бородина говорится, что гражданину из реестра иноагентов будет запрещено въезжать в РФ для проживания и ведения какой-либо деятельности.

Напомним, в список иноагентов входят шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) и другие. Всего в нем более 700 физлиц и организаций.

Ранее композитор Юрий Лоза высказался про отъезд Галкина* в Израиль, вспомнив известную русскую пословицу.

*признан иноагентом на территории РФ