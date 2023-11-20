«Баба с возу — кобыле легче»: артист Лоза высказался про отъезд Галкина* в Израиль

В прошлом году комик Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Его отъезд из России прокомментировал музыкант Юрий Лоза.

После отъезда из страны комик отличился своими политическими высказываниями. Но недавно он покинул Израиль и вместе со своей семьей перебрался на Кипр. Сейчас артист продолжает гастролировать по Европе.

«Знаете, есть такая русская пословица: баба с возу — кобыле легче. Все! Уехал и уехал. Поведение Максима Галкина* я вообще не считаю нужным обсуждать: мне вообще не интересно, что думает и говорит этот израильтянин», — сказал Лоза в интервью aif.ru.

Ранее юморист вышел со своей супругой Пугачевой на прогулку на Кипре. Сообщается, что всю прогулку они держались за руки.

Также мы писали, что журналисты узнали о тайной недвижимости Пугачевой в США. Подробности можете прочитать в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ