«Галкин*, ради детей не позорь Аллу Борисовну»: жена Михайлова заступилась за мужа после оскорблений Пугачевой

Жена певца Стаса Михайлова заступилась за мужа после оскорблений со стороны артистки Аллы Пугачевой. Она обратилась к супругу Примадонны Максиму Галкину*(Признан иноагентом на территории РФ) и призвала его следить за тем, что говорит его избранница.

Инна Михайлова не смогла промолчать, увидев обращение Аллы Борисовны к ее возлюбленному, и решила высказаться на этот счет. Она отметила, что подобное поведение унижает в первую очередь саму певицу, а вовсе не Стаса. Она также попросила Пугачеву больше никогда не называть его «Стасик».

«Надеемся, что разум победит. Такие оскорбления унижают вас. Максим Галкин*, ради детей не позорь Аллу Борисовну», - сказала Михайлова в личном блоге.

Напомним, что Алла Пугачева вышла на связь в Сети для ответа Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие из России артисты «приползут на коленях и будут целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, да не может, а также пригрозила коллеге.

Ранее Юрий Лоза высказался об оскорблениях Аллы Пугачевой в адрес Стаса Михайлова.

*(Признан иноагентом на территории РФ)