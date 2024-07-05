НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 июля 2024, 16:27
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«Галкин* просто боится и все»: названа причина переезда Пугачевой в дом с охраной

Стас Барецкий объяснил переезд Аллы Пугачевой в дом с охраной в Юрмале.
«Галкин* просто боится и все»: названа причина переезда Пугачевой в дом с охраной

© Starface.ru

Певица Алла Пугачева переезжает в Юрмалу в охраняемый дом, потому что опасается за своего супруга, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил шоумен Стас Барецкий.

Барецкий настаивает, что никаких потаенных замыслов против семьи примадонны нет.

«Скорее всего, Галкин* просто боится и все. За границей его не очень-то и любят, на сколько я знаю, - считает Барецкий.

Шоумен также сказал, что, возможно, Пугачева так поступила из-за его слов о том, что он намерен добиваться артистки. «Видимо, боится кого-то после моих слов о том, что мы с ней будем вместе. Дети ее тоже будут с нами, конечно же», - говорит Барецкий.

Ранее стало известно о том, что Алла Пугачева уже через несколько дней с семьей переедет в дом с видеонаблюдением и охраной в Юрмале. Сперва в Юрмалу прилетит Пугачева с детьми, а через несколько дней - ее супруг. Пара планирует провести там около месяца из-за запланированных выступлений юмориста.

*признан иноагентом на территории РФ.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Евгений Ширяев
Теги:
Алла Пугачева
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