«Галкин* просто боится и все»: названа причина переезда Пугачевой в дом с охраной

Певица Алла Пугачева переезжает в Юрмалу в охраняемый дом, потому что опасается за своего супруга, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил шоумен Стас Барецкий.

Барецкий настаивает, что никаких потаенных замыслов против семьи примадонны нет.

«Скорее всего, Галкин* просто боится и все. За границей его не очень-то и любят, на сколько я знаю, - считает Барецкий.

Шоумен также сказал, что, возможно, Пугачева так поступила из-за его слов о том, что он намерен добиваться артистки. «Видимо, боится кого-то после моих слов о том, что мы с ней будем вместе. Дети ее тоже будут с нами, конечно же», - говорит Барецкий.

Ранее стало известно о том, что Алла Пугачева уже через несколько дней с семьей переедет в дом с видеонаблюдением и охраной в Юрмале. Сперва в Юрмалу прилетит Пугачева с детьми, а через несколько дней - ее супруг. Пара планирует провести там около месяца из-за запланированных выступлений юмориста.

*признан иноагентом на территории РФ.