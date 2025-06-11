«Галкин* продал жену задешево»: Алла Пугачева стала лицом украинского салона на Кипре

76-летняя Алла Пугачева внезапно стала лицом украинского свадебного салона на Кипре. Певица в одиночестве посетила открытие заведения и радостно позировала с его владельцами.

Как пишет Экспресс газета, ради новой работы Пугачева заметно преобразилась. Пользователи не исключили, что Алла Борисовна сделала пластику лица и стала выглядеть значительно моложе своих лет, чтобы соответствовать мужу, который младше нее на 27 лет. При этом некоторые предположили, что над внешностью экс-примадонны поработал визажист: артистке при помощи профессиональной косметики сделали скульптурирование носа и овала лица.

Пользователи Сети также усомнились, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» оказалась в бедственном положении, поэтому якобы вынуждена сниматься в сомнительной рекламе. По мнению поклонников певицы, ее задешево продал муж, 48-летний шоумен Максим Галкин* (признан иностранным агентом в РФ).

«Галкин продал жену задешево!»; «Выгул нового лица состоялся»; «Ей же точно заплатили за это, Галкин не щадит жену, ей бы тихо сидеть и любоваться закатами, а тут надо лицом торговать»; «Работать выгнал муж», - отметили комментаторы.