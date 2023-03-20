Галкин* припомнил Киркорову громкий позор и унизил певца во время выступления в США

В Сеть просочился фрагмент выступления юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в США, во время которого он унизил музыканта Филиппа Киркорова. Артист припомнил ему громкий позор, когда поп-король вышел на сцену в Казахстане в странном наряде.

Видео унижений попало в Интернет случайно – обычно шоумен просит публику убирать мобильные телефоны.

В одном из монологов Галкин* вспомнил слова ведущей Ангелины Вовк, которая готова отправиться в зону специальной военной операции вместе с персонажами «Спокойной ночи, малыши» Хрюшей и Степашкой.

«Ну Хрюшу и Степашку никто не спрашивал, конечно... Их натянут и пойдут. Хотя на ее месте я бы взял Филю», - сказал Галкин* и сделал паузу, дав понять, что имел в виду не пса из детской программы, а Киркорова.

По мнению юмориста, при появлении в зоне СВО певца в прозрачных колготках «перемирие на несколько дней обеспечено».

В Сети назвали выступление Галкина* «жалким зрелищем». Пользователи обратили внимание на то, что американской публике нравятся такие шутки. «Визжат, как школьники», - говорится в одном из комментариев.

Ранее Галкин* заявил об отсутствии имущества за границей. Так он ответил на обвинения, что уехал туда спасать имеющуюся зарубежом недвижимость.