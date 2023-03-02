«Чтоб я понял, чего спасать»: Максим Галкин* попросил прислать список своего имущества за границей

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) анонсировал в соцсетях два выступления в Италии в апреле. Под постом шоумен отвечал многим поклонникам – один из них заявил, что пародист уехал за границу, спасая свое имущество там. Ответ Галкина* не заставил себя долго ждать.

С аккаунта без фото написали: «Максим работает без отдыха, конечно, трудно по всему миру искать русскоговорящие диаспоры, перед которыми будет выступать». Подписчик предположил, что на федеральном канале в России и с помощью рекламы Галкин* зарабатывал «на порядок больше», чем сейчас.

«Спасая имущество за границей, уехал туда», - написал пользователь Сети.

На это Галкин с долей иронии заявил: «Вы не могли бы мне прислать список моего имущества за рубежом? Чтоб я понял, чего спасать-то? И от чего? У меня всё имущество в России».

В ближайшее время юморист проведет 21 концерт в США и 4 – в Канаде. В апреле он приедет в Италию – там запланированы два выступления в Милане и Риме. Они пройдут 23 и 25 апреля соответственно.

Ранее сообщалось, что Галкин* работает за границей на износ ради обеспечения семьи, которая несколько месяцев живет в Израиле.