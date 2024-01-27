Галкин* нашел виновного в срыве его концертов за границей

Недавно юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) должен был выступить на Бали, но власти Индонезии не пустили его в страну. Шоумен считает, что причиной его изгнания якобы стало письмо из России.

По словам Галкина*, он не попадал ни в какие черные списки, и власти страны не испытывают к нему неприязни. Он добавил, что сотрудники пограничной службы получили письмо из России с требованием не впускать его на Бали.

«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей», — сообщил юморист на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юморист также опроверг информацию о том, что его не пустили в Таиланд, где ранее был отменен его концерт, из-за политических высказываний. Причиной срыва выступления, предполагает он, стало давление на владельцев концертных площадок.

Ранее Максим Галкин* издевательски унизил Киркорова за «голую» вечеринку, перепев на свой манер композицию артиста «А я и не знал».

*(признан иноагентом на территории РФ)