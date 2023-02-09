Галкин* объявил о концерте в Стамбуле после масштабного землетрясения и запретил себя обсуждать

На днях на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Оно стало самым мощным с 1939 года и затронуло более 23 миллионов человек. Известно, что от катастрофы пострадало 62 тысячи человек, 8,3 тысячи погибло. На данный момент власти стран все еще разбираются с завалами, ищут выживших, а местные жители оплакивают родных и близких и пытаются как-то справляться с последствиями.

Однако запланировавшему гастроли Максиму Галкину* (Признан иноагентом на территории РФ), оказалось совершенно не до горя людей. Он с радостью сообщил на своей странице в социальной сети, что собирается уже 14 февраля выступить с новой концертной программой в Стамбуле и надеется, что к нему соберется полный зал.

По всей видимости, шоумен подозревал, что его сообщение о «пире во время чумы» навлечет на него много негодования подписчиков, поэтому он заранее позаботился об этом. Галкин* запретил себя обсуждать в Сети и закрыл комментарии под постом. Но люди все равно находят, где высказать свои возмущения, - в пабликах, Телеграм-каналах и форумах.

Отметим, что о гастролях комик сообщил поклонникам в новом имидже. Он подстригся и перекрасил волосы, из-за чего сильно изменился.

*(Признан иноагентом на территории РФ)