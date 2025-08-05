Галеристка Полина Аскери с помощью Кати Гордон отсудила у бывшего мужа 78 млн

Галеристка Полина Аскери отсудила у бизнесмена Бориса Белоцерковского 78 млн рублей. Первоначально суд признал брачный договор между супругами недействительным, но решение первой инстанции пересмотрели в апелляции.

Полину Аскери защищала юрист Катя Гордон. Апелляционную жалобу рассматривал Санкт-Петербургский городской суд и полностью удовлетворил ее.

«Суд взыскал с него (Белоцерковского) в полном объеме задолженность по брачному договору (526118 долларов США) и 36 миллионов рублей, да еще и проценты за пользование денежными средствами», - сообщила Гордон. Ее слова приводит Woman.ru.

Гордон отмечала, что случай Аскери беспрецедентный. Белоцерковского выставили малообеспеченным мужчиной, а Полину – успешной галеристкой, не нуждающейся в деньгах. Опасность такого решения была в том, как отмечала Гордон, что в подобных делах суд мог бы ссылаться на данный прецедент.

Напомним, Борис и Полина познакомились в 2018 году и расписались без пышной церемонии. В 2020-м пара развелась, и Белоцерковский потребовал все подарки назад.

Ранее сообщалось, что ведущий Дмитрий Дибров будет судиться с Полиной за виллу, многочисленные счета и троих детей.