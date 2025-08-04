«Будет битва за виллу, счета и троих детей»: Дмитрий Дибров намерен судиться с изменившей ему женой

Телеведущий Дмитрий Дибров намерен судиться с женой Полиной за имущество и детей после скандала с изменой. Шоумен уже встретился со звездным адвокатом Александром Добровинским. О том, что будут делить супруги в случае развода, пишет Kp.ru.

29 июля стало известно, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой после 16 лет брака. Сообщалось, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман, который является другом семьи. Избранник 36-летней модели женат, у него шестеро детей. Пара пока не комментируют эту информацию: артист находится в Испании, а его супруга улетела в Ереван со своим женским клубом.

Как оказалось, еще до отъезда телеведущий встречался с адвокатом. В распоряжение Kp.ru попало совместное фото Дмитрия Диброва и Александра Добровинского в ресторане. Судя по жестикуляции шоумена, разговор получился эмоциональным. По всей вероятности, обсуждались детали предстоящего раздела имущества при разводе. В окружении Дибровых отметили, что артист не намерен идти на уступки.

«Будет большая битва и за виллу, и за многочисленные счета, и за троих детей», — заявили источники, близкие к семье.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. Из совместно нажитого имущества у пары есть огромный особняк на Рублевке стоимостью более чем 700 млн рублей. Кроме того, у супругов имеются многочисленные банковские счета. Однако шоумен намерен бороться и за сыновей — 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью.

Ранее адвокат Дмитрия Диброва дал первый комментарий о разводе телеведущего: «Я в курсе».