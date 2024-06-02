Гайдай только его видел в этой роли: Шурика из «Операции «Ы» должен был играть Петросян

Евгений Петросян рассказал, что пробовался на роль Шурика в комедии Гайдая «Операция «Ы», но в последний момент передумал. Этот случай юморист вспомнил в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Петросяну предложили главную роль в картине Гайдая, когда ему было 19 лет. По признанию комика, в роли Шурика режиссер видел только его, к тому же он идеально подходил по возрасту.

Сыгравший в итоге Шурика Александр Демьяненко был на 10 лет старше Петросяна, что смущало Гайдая, поскольку он хотел взять на съемки молодую звезду.

«Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева – прим. ред.) сказала мне: «Ты же мог знать, что это будет знаковый фильм», – вспоминает муж Татьяны Брухуновой.

Свой отказ от роли Петросян объяснил тем, что Шурик был романтическим героем, а он тогда интересовался только комедийными персонажами.

Ранее мы писали, что Роман Евдокимов бросил Кристину Асмус ради ее коллеги по фильму «Текст» Озеровой.