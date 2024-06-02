«Любовь – это прощение»: Роман Евдокимов променял Кристину Асмус на ее коллегу

Роман Евдокимов бросил Кристину Асмус ради актрисы, которая снималась с ней в фильме «Текст». Снимками с новой пассией он поделился в микроблоге.

Кристина Асмус семь лет была замужем за Гариком Харламовым. В браке у пары родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году супруги приняли решение о разводе.

Через некоторое время после расставания актриса обратила внимание на Романа Евдокимова. Но и эти отношения продлились недолго. Подтвердив разрыв с Асмус, Евдокимов выложил в социальные сети свежий снимок с коллегой Софьей Озеровой.

«Любовь точно не может быть с первого взгляда... Я не понял, что такое любовь. Да никто не понял. Но я могу сформулировать так: любовь – это принятие и прощение», – откровенно высказался актер.

Интересно, что Софья Озерова и Кристина Асмус вместе снимались в кинокартине «Текст». Экс-жене Харламова досталась главная роль, а новая избранница Евдокимова сыграла роль второго плана.

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