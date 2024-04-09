Гай Германика рассказала, почему решила снять Арбенину в «Обоюдном согласии»

Режиссер Валерия Гай Германика объяснила, почему решила пригласить певицу Диану Арбенину на роль следователя в сериале «Обоюдное согласие». Ее слова приводит «Собака.ru».

Как призналась кинематографист, идея о следователе в лице Арбениной пришла к ней семь лет назад.

«Идея понравилась, и сценарий переписали. Еще двух персонажей я прорабатывала лично со специалистом по Карлу Густаву Юнгу, чтобы добавить туда сны», — поделилась Гай Германика.

Режиссер уточнила, что периодически зовет в кино своих друзей и хороших знакомых, если те подходят по типажу. Она отметила, что ей комфортно работать с непрофессиональными актерами, поскольку иногда внешность определенного человека хорошо ложится под типаж персонажа в кинопроекте. При этом, добавила постановщик, очень редко подобные люди могут впоследствии сыграть еще кого-то.

«Исходя из списка персонажей, я прошерстила записную книжку и привела своих друзей, приятелей и знакомых. На остальные роли мы тоже быстро подобрали типажи», — заключила она.

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