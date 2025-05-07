79-летний Якубович сыграет в российской «Субстанции» от Валерии Гай Германики

79-летний телеведущий Леонид Якубович сыграет в боди-хорроре режиссера Валерии Гай Германики. Об этом представительница киноиндустрии сообщила в личном Telegram-канале.

Пока Валерия не раскрыла подробностей будущей картины с Леонидом Аркадьевичем. Кроме него в мини-сериале будет сниматься Мария Кончаловская. По словам режиссера, проект уже находится в производстве.

Предположительно, боди-хоррор будет напоминать фильм с Деми Мур «Субстанция», который вышел на экраны в 2024 году и был высоко оценен критиками. В нем сюжет построен на том, что известная актриса с возрастом начинает терять популярность и считает себя недостаточно привлекательной. Чтобы спасти карьеру, она решается попробовать экспериментальный секретный препарат, который помогает ей стать лучшей версией себя. Однако есть одно «но»: каждая из версий должна жить по очереди, а добиться этого непросто.

Отметим, что для Леонида Якубовича этот проект далеко не первый в кино. Он уже снимался в более чем 20-ти фильмах и сериалах.

Ранее Леонид Якубович рассказал, что входит в его райдер.