«Чувствую себя обворованным»: экс-жена футболиста Нигматуллина лишила его имущества на 200 млн рублей

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин продолжает судиться с бывшей женой. Она лишила его имущества на 200 млн рублей. И теперь футболист вынужден жить на съемной квартире. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спортсмен признался, что экс-супруга Елена забрала 100% его недвижимости. После развода она присвоила себе все, что было совестно нажито за 27 лет. И пока решить этот вопрос не получается. Руслан отметил, что пытался договориться с бывшей, предлагал ей 70% от всего, но она отказалась.

«Я чувствую себя обворованным. Моя бывшая супруга думает, что находится за границей и никакой ответственности на ней нет», - заявил футболист.

По словам Нигматуллина, они делят две квартиры — в Москве и Майами. Столичную недвижимость они договорились продать и поделить деньги. Однако средств спортсмен так и не получил. Он заверил, что Елена перекинула 96 млн рублей на счет отца, а остальное оставила себе. Это Руслан считает мошенничеством.

Ранее стали известны подробности романа Руслана Нигматуллина с новой молодой возлюбленной.