Бывшую жену футболиста Павла Мамаева Алану обманули на два миллиона рублей, об этом сообщает телеканал «360».

Адвокат Максим Суров рассказал в беседе с журналистами о том, что его подзащитную Алану Мамаеву обманула мошенница. По словам юриста, экс-возлюбленная Павла Мамаева перевела 2 миллиона рублей девушке, которая хотела помочь модели со ставками на бокс.

«Она дала два миллиона рублей девушке, которая уверяла Алану, что владеет аналитическим центром по ставкам на бои. Рассказывала, что состоит в хороших отношениях с Владимиром Хрюновым и Умаром Кремлевым, что все официально», — рассказал Суров.

Однако позже девушка пропала вместе с деньгами. Выяснилось, что помимо Мамаевой, есть и еще несколько пострадавших, которые также переводили мошеннице миллионы рублей.

«Кто-то перевел три миллиона, кто-то — 10. Люди начинают просить вернуть деньги, но в определенный момент возникает какой-то мужчина и начинает угрожать», — добавил адвокат.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан стал следующей жертвой мошенников после Александра Буйнова.