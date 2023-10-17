Футболист Дмитрий Тарасов обманул риелтора при продаже квартиры в Москве. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2022 году спортсмен обратился в риелторскую контору и заключил договор, по которому ему должны подобрать покупателя на квартиру. Благодаря агентству клиент на недвижимость был найден, и владение Тарасова было успешно продано. Правда, спортсмен это сделал втайне от риелтора и не выплатил ему вознаграждение за успешную сделку.

Узнав об обмане, сотрудники агентства отправили Дмитрию досудебную претензию, однако он проигнорировал письмо. Тогда они обратились в Преображенский районный суд. За два дня заседания иск компании был удовлетворен, а самого футболиста обязали рассчитаться с риелтором. Однако его не устроил подобный расклад, поэтому он подал апелляцию в Московский городской суд. Решение, в очередной раз, было принято не в пользу знаменитости.

На днях судебные приставы открыли исполнительное производство, чтобы взыскать с Тарасова 205 тысяч рублей. Если спортсмен не погасит долг, то ему могут закрыть выезд за границу.

На данный момент Дмитрий никак не комментировал произошедшую ситуацию.

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