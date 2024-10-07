Футболист Артем Дзюба запрещает жене вести социальные сети: «Какая-то ерунда полная»

Футболист Артем Дзюба рассказал, почему его жены нет в социальных сетях. Он признался, что запрещает ей вести блог, так как не понимает, зачем это необходимо делать.

В шоу на площадке VK Видео «Натальная карта» спортсмен поделился своей точкой зрения по поводу соцсетей. По его мнению, люди публикуют фотографии в Интернете, чтобы повышать самооценку, но он считает подобное «дичью».

«По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки—это вообще дичь», — заявил Дзюба.

Футболист подчеркнул, что его жена не против отказа от социальных сетей. Это решение они приняли совместно. Артем уверен, что счастье любит тишину, поэтому нет необходимости показывать семью всему миру.

К слову, сам Дзюба в соцсетях зарегистрирован. Он объяснил, что является публичным человеком, поэтому это «рабочая необходимость».

Ранее Артем Дзюба рассказал, как себя чувствовал из-за травли после слитого в Сеть скандального видео.