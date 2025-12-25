Опубликовано 25 декабря 2025, 16:001 мин.
Футболист Александр Кержаков стал отцом в четвертый раз
© Tarakanov Vadim/East News
Футболист Александр Кержаков стал отцом в четвертый раз. Об этом стало известно из соцсетей.
Александр Кержаков поделился радостной новостью о пополнении в семье — спортсмен стал отцом в четвертый раз. Снимок, на котором он целует новорожденного, футболист выложил в личном блоге.
«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на Земле!» — подписал кадр он.
В комментариях подписчики начали поздравлять Кержакова с рождением ребенка. Присоединилась к ним и певица Манижа.
Напомним, Александр Кержаков женат на продюсере Евгении Ледащевой, это третий брак спортсмена.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин