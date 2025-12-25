Футболист Александр Кержаков стал отцом в четвертый раз. Об этом стало известно из соцсетей.

Александр Кержаков поделился радостной новостью о пополнении в семье — спортсмен стал отцом в четвертый раз. Снимок, на котором он целует новорожденного, футболист выложил в личном блоге.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на Земле!» — подписал кадр он.

В комментариях подписчики начали поздравлять Кержакова с рождением ребенка. Присоединилась к ним и певица Манижа.

Напомним, Александр Кержаков женат на продюсере Евгении Ледащевой, это третий брак спортсмена.

