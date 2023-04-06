«Функционал плеча ограничен»: 33-летняя Анна Бузова рассказала о серьезной операции жениха

Анна Бузова ведет активный диалог с подписчиками. Знаменитость охотно рассказывает истории о себе и своей жизни. На этот раз девушка вышла на связь и поделилась тревожными новостями. Уже несколько лет Анна строит отношения с Константином Штрыкиным. Молодые люди преодолели вместе множество невзгод, в том числе и операцию мужчины.

Как выяснилось, у Константина были серьезные проблемы с рукой: в какой-то момент он потерял возможность двигать своей конечностью. Вот почему ему потребовалась срочная медицинская помощь.

«Ровно два месяца назад у Кости была сложнейшая операция. Она прошла успешно, но функционал плеча и руки по-прежнему ограничен», — поделилась откровением Анна.

Девушка не скрывает: вместе с избранником они пережили трудный период. По словам Бузовой, на хирургическом вмешательстве история не закончилась. После этого знаменитость стала искать физиотерапевта, который поможет Константину пройти период реабилитации.

Поиски длились достаточно долго, и в какой-то момент у молодых людей наступило отчаяние. К счастью, тогда к ним на помощь пришли друзья, которые посоветовали опытного специалиста.

«Я час сидела и наблюдала за их работой. Такое впечатление, что спазмы начали уходить на глазах. Когда он сам поднял руку, я была в шоке», — высказалась девушка.

Ранее 37-летняя Ольга Бузова заявила о травле со стороны влиятельных людей. Певица и в далеком прошлом сталкивалась с негативом в свой адрес, однако, как выяснилось, «буллинг продолжается».