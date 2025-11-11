Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал ФНС более 1,7 млн рублей

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,78 млн руб. Об этом стало известно изданию «Постньюс» из данных о финансовых обязательствах музыканта.

Задолженность фронтмена образовалась из-за непогашенных налоговых выплат по его ИП, связанному с деятельностью в сфере исполнительских искусств.

Также сообщается, что счета певца могут быть заблокированы, если он не погасит долг в ближайшее время. Средства с него могут взыскать через службу судебных приставов.

Однако исполнительное производство против Викторова пока не возбуждено.

Ранее стало известно о задолженности перед налоговой службой блогера Лерчек, который превысил 170 миллионов рублей. Всего за два месяца первоначальный долг инфлюенсера увеличился на 2 миллиона рублей.

Также сообщалось, что у компании футболиста Сергея Игнашевича образовалась задолженность перед ФНС в размере 6,9 млн рублей.