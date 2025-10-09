Компании футболиста Сергея Игнашевича задолжали ФНС 6,9 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Футболист Сергей Игнашевич является совладельцем трех компаний: ООО «ФРИДРИХ», ООО «БЕЛИВ» и ООО «ТРАСТ». Во всех из них доля спортсмена составляет 50%. Известно, что две компании из списка занимаются ресторанной деятельностью, а еще одна — сдачей в аренду помещений.

Согласно данным ФНС, на август 2025 года у всех бизнесов футболиста оказалась задолженность по налогам. Так, ООО «ФРИДРИХ» задолжало 3,03 млн рублей, ООО «БЕЛИВ» 233 тысячи рублей, а ООО «ТРАСТ» 3,6 млн рублей. Суммарно долги компаний составляют 6,9 млн рублей.

Добавим, что в отношении ООО «ТРАСТ» в настоящий момент ведется судебное разбирательство — ФНС требует признать компанию банкротом из-за скопившихся долгов. Заседание по делу состоится 22 октября.

